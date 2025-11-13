Кенія заявляє, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні в Україні

Фото: ресурс окупантов

Понад 200 громадян Кенії воюють на боці Росії у війні проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Кенії, передає Reuters.

У кенійському дипломатичному відомстві наголосили, що вербування в Росії розширилося, і тепер до нього входять громадяни Африки, зокрема кенійці.

"Понад 200 кенійців, можливо, вступили до лав російської армії... вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в Росії", – йдеться у заяві.

У МЗС Кенії наголосили, що вербування в Росії розширилося, і тепер до нього входять громадяни Африки, зокрема кенійці.

За даними міністерства, посольство Кенії в Москві зафіксувало поранення серед деяких новобранців, яким нібито обіцяли до $18 000 на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

У вересні під час рейду служби безпеки поблизу столиці Кенії Найробі було врятовано 21 кенійця, якого, за даними міністерства, готували до відправлення на війну. Одну особу було заарештовано, і їй загрожує кримінальне переслідування у зв'язку з інцидентом.

Міністерство заявило, що врятованих "ввели в оману" щодо характеру їхньої роботи – їх завербували для нібито небойових ролей, таких як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.

7 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ідентифіковано щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн, які воюють в лавах російської армії. Фактично ця цифра може бути більшою.