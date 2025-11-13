Кения заявляет, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в войне в Украине
Более 200 граждан Кении воюют на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кении, передает Reuters.
В кенийском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вербовка в России расширилась и теперь включает в себя граждан Африки, в том числе кенийцев.
"Более 200 кенийцев, возможно, вступили в ряды российской армии... сети вербовщиков все еще активны как в Кении, так и в России", – говорится в заявлении.
По данным министерства, посольство Кении в Москве зафиксировано случаи травм среди некоторых новобранцев, которым якобы обещали до $18 000 на покрытие расходов на визы, проезд и проживание.
В сентябре в ходе рейда сил безопасности недалеко от столицы Кении Найроби были спасены 21 кениец, которых, по данным министерства, готовили к отправке на войну. Один человек был арестован и ему грозит уголовное преследование в связи с этим инцидентом.
Министерство заявило, что спасенных "ввели в заблуждение" относительно характера их работы – их вербовали на якобы небоевые роли, такие как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.
7 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что идентифицированы как минимум 1436 граждан из 36 африканских стран, воюющих в рядах российской армии. Фактически эта цифра может быть больше.
- В 2024 году Украина уже обращалась к наемникам из Африки и Ближнего Востока, которых Россия использует в войне в качестве "пушечного мяса": призвала воспользоваться проектом "Хочу жить" и сложить оружие перед украинскими Силами обороны.
- В октябре 2025 года США насчитывали до 5000 кубинцев, которые воюют против Украины.
