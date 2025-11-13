Кения заявляет, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в войне в Украине

Россияне вербуют кенийцев, в том числе путем введения в заблуждение, обещая небоевые должности в армии

Фото: ресурс оккупантов

Более 200 граждан Кении воюют на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Кении, передает Reuters.

В кенийском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вербовка в России расширилась и теперь включает в себя граждан Африки, в том числе кенийцев.

"Более 200 кенийцев, возможно, вступили в ряды российской армии... сети вербовщиков все еще активны как в Кении, так и в России", – говорится в заявлении.

В МИД Кении подчеркнули, что вербовка в России расширилась и теперь включает в себя граждан Африки, в том числе кенийцев.

По данным министерства, посольство Кении в Москве зафиксировано случаи травм среди некоторых новобранцев, которым якобы обещали до $18 000 на покрытие расходов на визы, проезд и проживание.

В сентябре в ходе рейда сил безопасности недалеко от столицы Кении Найроби были спасены 21 кениец, которых, по данным министерства, готовили к отправке на войну. Один человек был арестован и ему грозит уголовное преследование в связи с этим инцидентом.

Министерство заявило, что спасенных "ввели в заблуждение" относительно характера их работы – их вербовали на якобы небоевые роли, такие как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.

7 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что идентифицированы как минимум 1436 граждан из 36 африканских стран, воюющих в рядах российской армии. Фактически эта цифра может быть больше.