Bloomberg: Росія вербує громадян ПАР через онлайн-ігри. Один найманець уже загинув

У застосунку Discord із південноафриканцями спілкуються і пропонують службу за контрактом в армії РФ, громадянство і можливість навчатися

Геймер (Ілюстративне фото: freepik)

Росія вербує громадян Південної Африки через застосунок Discord в онлайн-іграх – уже кілька людей вирушили на війну РФ проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з процедурою їх вербування.

За його словами, двоє південноафриканців віком близько 20 років спілкувалися через застосунок Discord у грі на військову тематику Arma 3 з користувачем під ніком @Dash. Під час бесіди вони обговорювали можливість вступити на службу в російську армію. Про це співрозмовник дізнався з листування електронною поштою, яке намагався отримати, щоб дізнатися про їхнє місцеперебування.

За словами співрозмовника, двоє південноафриканців приєдналися до армії РФ у 2024 році. Перед відправленням до Росії геймери зустрілися в Кейптауні, а після відвідали російське консульство, згідно з електронними листами та інформацією від співрозмовника.

29 липня вони вирушили до РФ через Об'єднані Арабські Емірати, де нібито зустрілися з @Dash. На початку вересня підписали річні військові контракти.

Після кількох тижнів базової підготовки одного з громадян ПАР направили на передову в Україну помічником стрільця біля гранатомета, що зазначено в копії його контракту. Востаннє він виходив на зв'язок зі своєю сім'єю 6 жовтня, а 17 грудня його друг повідомив про його загибель у бою.

За словами співрозмовника, меддовідка, отримана сім'єю громадянина ПАР 10 січня 2025 року, свідчить, що він нібито загинув під час виконання службових обов'язків 23 жовтня 2024 року у Верхньокам'янському районі Луганської області України.

Місцеперебування іншого солдата невідоме.

Громадянам ПАР також обіцяли, що вони зможуть отримати громадянство Росії і продовжити здобувати освіту після підписання контракту.

Застосунок Discord заблоковано в Росії з жовтня 2024 року.