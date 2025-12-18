Росія завербувала понад 200 громадян Індії на війну проти України: десятки вже загинули

Уряду Індії вдалося повернути додому 119 своїх громадян, ще 50 продовжують воювати на боці окупантів РФ

Армія Індії (Ілюстративне фото: facebook.com/indianarmedforce)

Росія з 2022 року завербувала 202 громадян Індії воювати проти України. Про це заявило Міністерство закордонних справ країни.

За наявними даними, завдяки "узгодженим зусиллям уряду" 119 громадян вдалося повернути, домігшись їх дострокового звільнення з російської армії. 26 осіб, за повідомленнями російської сторони, вважаються загиблими, а семеро – зниклими безвісти. Наразі тривають зусилля уряду Індії щодо дострокового звільнення та повернення додому ще 50 громадян.

Також вдалося повернути останки 10 загиблих на війні Росії проти України громадян Індії, було проведено кремацію двох загиблих.

Влада країни передала Росії зразки ДНК членів сімей 18 індійців, яких вважали загиблими або зниклими безвісти, щоб встановити їхні особи.

У МЗС заявили, що перебувають на зв'язку з російською стороною, щоб сприяти безпеці своїх громадян, а також їхньому звільненню з лав окупаційної армії та поверненню додому.