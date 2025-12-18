У Покровську в полон узяли двох громадян Колумбії: приїхали до РФ "на будівництво", відео

Колумбійцям обіцяли нібито роботу максимум на один місяць із зарплатою $2500, але відібрали документи та відправили на фронт

Полонені (скриншот відео)

У Покровську в полон узяли двох громадян Колумбії, які приїхали до Росії нібито працювати на будівництві. Про це повідомив 425 штурмовий полк "Скеля".

Один із полонених заявив, що в Колумбії йому сказали, що у Росії нібито потрібні зварювальники для відновлювальних робіт. Чоловіка пообіцяли направити саме за цим фахом у підрозділ армії окупантів – за роботу обіцяли 10 млн колумбійських песо (близько $2500).

Другий полонений заявив, що працював у Дубаї, а під час 10-денної відпустки знайомий йому сказав, що у Росії є робота – охороняти газопереробний завод. Термін – "максимум місяць". Але, як зазначив полонений, це виявилося брехнею.

Коли колумбійці прибули до Уфи, у них забрали телефони, паспорти та інші документи. Через три дні їх посадили у автобус та 36 годин везли у невідомому напрямку, а після вони "п'ять днів йшли пішки" – за цей час їм не заплатили жодного песо.

Коли двоє полонених прибули на місце, то побачили там ще багато колумбійців та африканців. Потім, за їхніми словами, їх дві ночі поспіль везли машинами кудись, а потім "кинули в бункер", де видали військову форму, автомат, набої та рацію.

Полонені стверджують, що їм не казали, що вони потрапили на фронт та братимуть участь у бойових діях. За словами полонених, вони нібито не стріляли жодного разу, а магазини їхніх автоматів "були повні".