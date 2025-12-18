В Покровске в плен взяли двух граждан Колумбии: приехали в РФ "на стройку", видео

Колумбийцам обещали якобы работу максимум на один месяц с зарплатой $2500, но отобрали документы и отправили на фронт

Пленные (скриншот видео)

В Покровске в плен взяли двух граждан Колумбии, которые приехали в Россию якобы работать на стройке. Об этом сообщил 425 штурмовой полк "Скала".

Один из пленных заявил, что в Колумбии ему сказали, что в России якобы нужны сварщики для восстановительных работ. Мужчину пообещали направить именно по этой специальности в подразделение армии оккупантов – за работу обещали 10 млн колумбийских песо (около $2500).

Второй пленный заявил, что работал в Дубае, а во время 10-дневного отпуска знакомый ему сказал, что в России есть работа – охранять газоперерабатывающий завод. Срок – "максимум месяц". Но, как отметил пленный, это оказалось ложью.

Когда колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали телефоны, паспорта и другие документы. Через три дня их посадили в автобус и 36 часов везли в неизвестном направлении, а после они "пять дней шли пешком" – за это время им не заплатили ни одного песо.

Когда двое пленных прибыли на место, то увидели там еще много колумбийцев и африканцев. Затем, по их словам, их две ночи подряд везли машинами куда-то, а потом "бросили в бункер", где выдали военную форму, автомат, патроны и рацию.

Пленные утверждают, что им не говорили, что они попали на фронт и будут участвовать в боевых действиях. По словам пленных, они якобы не стреляли ни разу, а магазины их автоматов "были полны".