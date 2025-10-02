На Покровском направлении пограничники взяли в плен тувинца
Бойцы Государственной пограничной службы взяли в плен российского оккупанта – уроженца Республики Тува. Об этом сообщила ГПСУ и показала видео допроса.
Пленному 31 год, он сам вышел к пограничникам Черниговского отряда и сдался. По словам мужчины, он не умеет и не хочет воевать.
По словам пленника, когда ему пришла повестка в армию, он пытался скрываться. Но его якобы насильно забрали в российскую армию. До этого он работал пастухом.
Он не проходил военную подготовку после принудительной мобилизации. Также пленный плохо владеет русским языком.
У тувинца есть двое детей: дочери пять лет, сыну четыре года.
Справка. Республика Тыва, или Тува, расположена на юге России на границе с Монголией. Также граничит с Хакасией, Бурятией, Алтаем, Иркутской областью и Красноярским краем. Расстояние до границы Украины около 3700 км.
