На Покровском направлении пограничники взяли в плен тувинца

Оккупант сам сдался в плен и заявил, что не умеет и не хочет воевать

Оккупанты РФ (Иллюстративное фото: ЕРА)

Бойцы Государственной пограничной службы взяли в плен российского оккупанта – уроженца Республики Тува. Об этом сообщила ГПСУ и показала видео допроса.

Пленному 31 год, он сам вышел к пограничникам Черниговского отряда и сдался. По словам мужчины, он не умеет и не хочет воевать.

По словам пленника, когда ему пришла повестка в армию, он пытался скрываться. Но его якобы насильно забрали в российскую армию. До этого он работал пастухом.

Он не проходил военную подготовку после принудительной мобилизации. Также пленный плохо владеет русским языком.

У тувинца есть двое детей: дочери пять лет, сыну четыре года.

Справка. Республика Тыва, или Тува, расположена на юге России на границе с Монголией. Также граничит с Хакасией, Бурятией, Алтаем, Иркутской областью и Красноярским краем. Расстояние до границы Украины около 3700 км.

