На Волчанском направлении Силы обороны взяли в плен гражданина Кении, которого россияне, как он утверждает, обманом заставили подписать контракт с оккупационной армией. Об этом LIGA.net сообщило отделение коммуникаций 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко.

Бригада опубликовала интервью с иностранным наемником. Из него стало известно, что пленного зовут Эванс, он – легкоатлет из Кении. Спортивный агент предложил ему и еще трем кенийцам туристическую поездку в Санкт-Петербург, которую финансировала Россия.

Под конец путешествия человек, который сопровождал группу, предложил иностранцам остаться в РФ и трудоустроиться. Подписав бумаги, написанные на русском языке, сам того не зная, как уверяет пленный, он стал российским военным.

Прибыв в военный лагерь и поняв, что должен быть военным, Эванс попытался отказаться от предложенной работы, но ему сказали, что он уже подписал контракт и ничего нельзя изменить, но если он откажется выполнять задания – его расстреляют.

Кениец рассказал, что обучение длилось неделю, за это время ему показали, как обращаться с автоматом. Его командиры и инструкторы не знали английского, поэтому обычно тянули его за руки или толкали, чтобы он выполнял то, что они хотят. Впрочем, в его подразделении также было несколько иностранцев.

Пленный утверждает, что по дороге на свое первое боевое задание сбежал. Несколько суток он якобы бродил по лесам неподалеку Волчанска, чтобы сдаться в плен украинским бойцам.

Мужчина просит не обменивать его в Россию. Он уверен, что там его ждет смерть.

"57 отдельная мотопехотная бригада отмечает, что интервью было записано с согласия пленного, однако следует учитывать, что перед вами человек, который воевал на стороне врага, так что верить ли словам и слезам – оставляем на ваше усмотрение", – говорится в сообщении.

Силы обороны неоднократно брали в плен иностранцев, которые воевали на стороне России. 30 июня стало известно, что ВСУ взяли в плен камерунцев на Северском направлении. Мужчины заявили, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы.

В июле на Запорожском направлении в плен удалось взять гражданина Нигерии.