На Вовчанському напрямку Сили оборони взяли в полон громадянина Кенії, якого росіяни, як він стверджує, обманом змусили підписати контракт з окупаційною армією. Про це LIGA.net повідомило відділення комунікацій 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка.

Бригада опублікувала інтерв’ю з іноземним найманцем. З нього стало відомо, що полоненого звати Еванс, він – легкоатлет з Кенії. Спортивний агент запропонував йому та ще трьом кенійцям туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала Росія.

Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим.

Прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, Еванс спробував відмовитись від запропонованої роботи, та йому сказали, що він вже підписав контракт і нічого не можна змінити, але якщо він відмовиться виконувати завдання – його розстріляють.

Кенієць розповів, що навчання тривало тиждень, за цей час йому показали, як поводитись з автоматом. Його командири та інструктори не знали англійської, тож зазвичай тягнули його за руки або штовхали, щоб він виконував те, що вони хочуть. Утім, в його підрозділі також було кілька іноземців.

Полонений стверджує, що дорогою на своє перше бойове завдання втік. Декілька діб він нібито блукав лісами неподалік Вовчанська, щоб здатися в полон українським бійцям.

Чоловік просить не обмінювати його в Росію. Він впевнений, що там на нього чекає смерть.

"57 окрема мотопіхотна бригада наголошує, що інтерв’ю було записане зі згоди полоненого, проте варто враховувати, що перед вами людина, яка воювала на боці ворога, отже, чи вірити словам та сльозам – залишаємо на ваш розсуд", – йдеться в повідомленні.

Сили оборони неодноразово брали в полон іноземців, які воювали на боці Росії. 30 червня стало відомо, що ЗСУ взяли у полон камерунців на Сіверському напрямку. Чоловіки заявили, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби.

У липні на Запорізькому напрямку в полон вдалося взяти громадянина Нігерії.