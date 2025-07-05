Легіон "Свобода Росії" полонив студента-африканця – воював під Запоріжжям, відео

Іноземцю обіцяли безпечну службу та швидкий заробіток, але відправили на "м'ясний штурм"

Полонений (скриншот відео ГУР)

На Запорізькому напрямку в полон вдалося взяти іноземця Кехінде Олувагбемілеке – він студент з Нігерії, який вчився у Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки та показало відео допиту.

Полонили іноземця під час штурмових дій бійці Легіону "Свобода Росії". Він був студентом московської вищої школи економіки, а на війну потрапив під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби".

Полонений служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії.

"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули на "м’ясний штурм". На відео – перші враження нігерійця після того, як він потрапив у полон", – зазначили в ГУР.

У розвідці підкреслили, що полонений африканський студент – чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як "гарматне м’ясо".