Легіон "Свобода Росії" полонив студента-африканця – воював під Запоріжжям, відео
На Запорізькому напрямку в полон вдалося взяти іноземця Кехінде Олувагбемілеке – він студент з Нігерії, який вчився у Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки та показало відео допиту.
Полонили іноземця під час штурмових дій бійці Легіону "Свобода Росії". Він був студентом московської вищої школи економіки, а на війну потрапив під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби".
Полонений служив у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії.
"Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули на "м’ясний штурм". На відео – перші враження нігерійця після того, як він потрапив у полон", – зазначили в ГУР.
У розвідці підкреслили, що полонений африканський студент – чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як "гарматне м’ясо".
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