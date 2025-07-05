Легион "Свобода России" взял в плен студента-африканца – воевал под Запорожьем, видео
На Запорожском направлении в плену оказался гражданин иностранного государства, Кехинде Олувагбемилеке – студент из Нигерии, который учился в России. Об этом сообщило Главное управление разведки и показало видео допроса.
Иностранца взяли в плен во время штурмовых действий бойцы Легиона "Свобода России". Он был студентом Московской высшей школы экономики, а на войну попал под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы".
Попавший в плен служил в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России.
"Московиты обещали ему "легкую прогулку" и поддержку в укреплении позиций, а вместо этого бросили в "мясной штурм". На видео – первые впечатления нигерийца после попадания в плен", – отметили в ГУР.
В разведке подчеркнули, что плененный африканский студент является очередным свидетельством бесчеловечного отношения российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которых используют в качестве "пушечного мяса".
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