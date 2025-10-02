На Покровському напрямку прикордонники взяли у полон тувинця – відео

Окупант сам здався в полон і заявив, що не вміє й не хоче воювати

Окупанти РФ (Ілюстративне фото: ЕРА)

Бійці Державної прикордонної служби взяли в полон російського окупанта – уродженця Республіки Тува. Про це повідомила ДПСУ та показала відео допиту.

Полоненому 31 рік, він сам вийшов до прикордонників Чернігівського загону і здався. За словами чоловіка, він не вміє та не хоче воювати.

За словами полоненого, коли йому прийшла повістка до армії, він намагався переховуватися. Але його нібито силоміць забрали до російського війська. До цього він працював пастухом.

Він не проходив військовий вишкіл після примусової мобілізації. Також полонений погано володіє російською мовою.

У тувинця є двоє дітей: доньці п'ять років, сину чотири роки.

Довідка. Руспубліка Тива, або Тува, розташована на півдні Росії на кордоні з Монголією. Також межує з Хакасією, Бурятією, Алтаєм, Іркутською областю й Красноярським краєм. Відстань до кордону України близько 3700 км.

скриншот мапи