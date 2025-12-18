Россия завербовала больше 200 граждан Индии на войну против Украины: десятки уже погибли

Правительству Индии удалось вернуть домой 119 своих граждан, еще 50 продолжают воевать на стороне оккупантов РФ

Армия Индии (Иллюстративное фото: facebook.com/indianarmedforce)

Россия с 2022 года завербовала 202 граждан Индии воевать против Украины. Об этом заявило министерство иностранных дел страны.

По имеющимся данным, благодаря "согласованным усилиям правительства" 119 граждан удалось вернуть, добившись их досрочного увольнения из российской армии. 26 человек, по сообщениям российской стороны, считаются погибшими, а семеро – пропавшими без вести. Сейчас продолжаются усилия правительства Индии по досрочному увольнению и возвращению домой еще 50 граждан.

Также удалось вернуть останки 10 погибших на войне России против Украины граждан Индии, была проведена кремация двух погибших.

Власти страны передали России образцы ДНК членов семей 18 индийцев, которые числились погибшими или пропавшими без вести, чтобы установить их личности.

В МИД заявили, что находятся на связи с российской стороной, чтобы способствовать безопасности своих граждан и содействовать их увольнению из рядов оккупационной армии и возвращению домой.