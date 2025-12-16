ПАР веде переговори щодо повернення 17 чоловіків, завербованих на війну

Дудузіле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

Уряд Південно-Африканської Республіки веде переговори щодо повернення додому 17 своїх громадян, які беруть участь у війні на боці Росії проти України. Про це повідомила британська газета The Guardian.

ПАР домагається повернення додому 17 чоловіків, які воюють за Росію проти України, після того, як їх нібито обманом заманила на війну дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми.

У матеріалі йдеться, що Дудузіле Зума-Самбудла фігурує в кількох судових позовах. Зокрема, її підозрюють у заманюванні 17 південноафриканських та двох ботсванських чоловіків до Росії в липні. Чоловікам сказали, що вони проходитимуть навчання на охоронців політичної партії її батька або відвідуватимуть курси особистісного розвитку.

Ситуацію прокоментував речник чинного президента ПАР Сиріла Рамафоси Вінсент Магвенья.

"Процес повернення цих молодих людей залишається дуже делікатним. Вони перебувають у небезпечній ситуації. Їхньому життю загрожує серйозна небезпека, і ми все ще ведемо переговори з різною владою як у Росії, так і в Україні, щоб з'ясувати, як ми можемо звільнити їх із ситуації, що склалася", – сказав він.

"Насправді, основна увага приділяється владі Росії, а не владі України, оскільки, за наявною у нас інформацією, їх помилково втягнули до складу російських збройних сил", – уточнив Магвенья.

Він додав, що взаємодія з Росією продовжується і що цьому питанню "приділяється максимально можлива увага в нашому уряді". Посольство Росії в ПАР не відповіло на запит про коментар.

Медіа пише, що Зума-Самбудла подала власну заяву до поліції, стверджуючи, що її обдурив інший фігурант справи. Вона сказала, що ця людина обманом змусила її завербувати чоловіків для участі в тому, що вона вважала законним курсом воєнізованої підготовки, який сама відвідувала.

У листопаді уряд ПАР повідомив, що 17 її громадян застрягли на Донбасі після того, як їх обманом змусили воювати за Росію під приводом вигідних трудових контрактів.

Згодом дочка експрезидента ПАР подала у відставку з парламенту через звинувачення у тому, що вона заманила 17 чоловіків воювати за Росію.

У грудні в ПАР затримали п'ятьох громадян у межах розслідування фактів вербування 17 чоловіків на війну.