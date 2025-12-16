ЮАР ведет переговоры о возвращении 17 мужчин, завербованных на войну

Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

Правительство Южно-Африканской Республики ведет переговоры о возвращении домой 17 своих граждан, участвующих в войне на стороне России против Украины. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

ЮАР добивается возвращения домой 17 мужчин, которые воюют за Россию против Украины, после того, как их якобы обманом заманила на войну дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

В материале говорится, что Дудузиле Зума-Самбудла фигурирует в нескольких судебных исках. В частности, ее подозревают в заманивании 17 южноафриканских и двух ботсванских мужчин в Россию в июле. Мужчинам сказали, что они будут проходить обучение на охранников политической партии ее отца или посещать курсы личностного развития.

Ситуацию прокомментировал представитель действующего президента ЮАР Сирила Рамафосы Винсент Магвенья.

"Процесс возвращения этих молодых людей остается очень деликатным. Они находятся в опасной ситуации. Их жизни угрожает серьезная опасность, и мы все еще ведем переговоры с различными властями как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как мы можем освободить их из сложившейся ситуации", – сказал он.

"На самом деле, основное внимание уделяется властям России, а не властям Украины, поскольку, по имеющейся у нас информации, их ошибочно втянули в состав российских вооруженных сил", – уточнил Магвенья.

Он добавил, что взаимодействие с Россией продолжается и что этому вопросу "уделяется максимально возможное внимание в нашем правительстве". Посольство России в ЮАР не ответило на запрос о комментарии.

Медиа пишет, что Зума-Самбудла подала собственное заявление в полицию, утверждая, что ее обманул другой фигурант дела. Она сказала, что этот человек обманом заставил ее завербовать мужчин для участия в том, что она считала законным курсом военизированной подготовки, который сама посещала.

В ноябре правительство ЮАР сообщило, что 17 ее граждан застряли на Донбассе после того, как их обманом заставили воевать за Россию под предлогом выгодных трудовых контрактов.

Впоследствии дочь экс-президента ЮАР подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила 17 мужчин воевать за Россию.

В декабре в ЮАР задержали пять граждан в рамках расследования фактов вербовки 17 мужчин на войну.