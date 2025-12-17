В МЗС закликали країни Африки зупинити російські програми, які заманюють молодь на війну

Для боротьби з вербуванням африканців на війну необхідні системні контрзаходи, переконаний Георгій Тихий

Африка (Ілюстративне фото: Kim Ludbrook/EPA)

Україна закликала країни Африки вжити заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь на війну проти України. Про це йдеться у дописі речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

"Незаконне вербування з боку Росії в Африці потрапляє до заголовків новин по всьому континенту, від Кенії до Ботсвани, і обертається проти Москви. Те, що було виявлено досі, мабуть, лише верхівка айсберга", – написав Тихий.

Речник МЗС акцентував, що Україна закликає всі африканські медіа та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які залучають молодь по всьому континенту до незаконної агресивної війни проти України.

Тихий додав, що Росія значно збільшує кількість стипендій для африканських студентів у наступному навчальному році.

"Звичайно, ніхто не повинен бути настільки наївним, щоб думати, що це пов'язано з освітою", – констатували у МЗС.

У відомстві переконані, що для боротьби з вербуванням, що здійснюється урядом Росії, необхідні системні контрзаходи, такі як офіційні попередження громадян для підвищення поінформованості, а також юридичні дії для розкриття та припинення програм вербування та притягнення винних до відповідальності.

У листопаді уряд ПАР повідомив, що 17 її громадян застрягли на Донбасі після того, як їх обманом змусили воювати за Росію під приводом вигідних трудових контрактів.

Згодом дочка експрезидента ПАР подала у відставку з парламенту через звинувачення у тому, що вона заманила цих чоловіків воювати за Росію.

У грудні в ПАР затримали п'ятьох громадян у межах розслідування фактів вербування 17 чоловіків на війну.