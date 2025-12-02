WSJ: Судан запропонував Росії військову базу на березі Червоного моря в обмін на зброю

Якщо РФ погодиться на пропозицію Судану, то матиме право розмістити до 300 військових та пришвартувати до чотирьох військових кораблів

Судан (Ілюстративне фото: STR/EPA)

Військовий уряд Судану запропонував Росії розмістити військово-морську базу в Африці – порт Червоного моря надасть Москві життєво важливу перевагу в стратегічних водах. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на посадовців Судану, обізнаних з пропозицією.

Угода, якщо вона відбудеться, стане стратегічною перевагою для Москви, яка намагається поглибити свої позиції на континенті. Це буде тривожним розвитком подій для США, які прагнуть перешкодити Росії та Китаю контролювати африканські порти, де вони могли б переозброювати та переобладнати військові кораблі та, потенційно, перекрити життєво важливі морські шляхи.

Згідно з 25-річною пропозицією, яку військовий уряд Судану представив російським чиновникам у жовтні, Москва матиме право розмістити до 300 військовослужбовців та пришвартувати до чотирьох військових кораблів, включаючи атомні, у Порт-Судані або іншому об'єкті в Червоному морі, який ще не отримав назву, заявили чиновники.

Кремль також отримає інформацію про прибуткові концесії на видобуток корисних копалин у Судані, третьому за величиною виробнику золота в Африці.

З Порт-Судану Москва мала б гарне положення для контролю морських перевезень до та з Суецького каналу, найкоротшого шляху між Європою та Азією, через який здійснюється близько 12% світової торгівлі. В обмін на дозвіл російським військам використовувати свою територію, суданські чиновники хочуть отримати передові російські зенітні системи та іншу зброю за пільговими цінами, оскільки країна веде громадянську війну з повстанськими Силами швидкої підтримки (RSF).

Суданський військовий чиновник підтвердив журналістам, що Судану потрібні нові постачання зброї, але укладення угоди з Росією може створити проблеми зі США та Європейським Союзом. Уряд і збройні сили Судану не відповіли на запити про коментарі.

Перспектива розміщення російської бази в Червоному морі турбує американські спецслужби, які роками конкурують з Пекіном і Москвою через їхні військові устремління в Африці. Російські військово-морські сили нині обмежені браком портів, що не замерзають, де кораблі можуть поповнювати запаси або ремонтуватися. База, наприклад, у Лівії чи на Червоному морі дозволить російським судам перебувати у Середземному морі та Індійському океані довше, ніж зараз.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що російська база в Лівії чи Порт-Судані може розширити можливості Росії щодо проєктування сили та дозволить їй діяти безкарно.

Крім того, є і менш суттєві переваги глобальної присутності. База в Африці "зміцнює важелі впливу Росії, надаючи їй більший міжнародний престиж і вплив", – заявив відставний генерал-майор Військово-повітряних сил Марк Хікс, який командував підрозділами спеціальних операцій США в Африці.

Російські війська та найманці розкидані по всьому континенту, від Екваторіальної Гвінеї до Центральноафриканської Республіки. Кремль, який не відповів на кілька запитів про коментарі для цієї статті, вже п'ять років домагається постійного доступу до Порт-Судану. Хікс сказав, що угода про базу "безумовно корисна" для російського диктатора Володимира Путіна.

У вересні 2023 року повідомлялося, що українські спецслужби, ймовірно, атакували RSF, яке підтримувала терористична група Вагнера, у Судані.

У березні 2025 року Збройні сили Судану зайняли резиденцію президента у столиці Хартум. Її майже два роки його утримували бойовики RSF.