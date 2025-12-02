WSJ: Судан предложил России военную базу на берегу Красного моря в обмен на оружие

Если РФ согласится на предложение Судана, то будет иметь право разместить до 300 военных и пришвартовать до четырех военных кораблей

Судан (Иллюстративное фото: STR/EPA)

Военное правительство Судана предложило России разместить военно-морскую базу в Африке – порт Красного моря предоставит Москве жизненно важное преимущество в стратегических водах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Судана, знакомых с предложением.

Соглашение, если оно состоится, станет стратегическим преимуществом для Москвы, которая пытается углубить свои позиции на континенте. Это будет тревожным развитием событий для США, которые стремятся помешать России и Китаю контролировать африканские порты, где они могли бы перевооружать и переоборудовать военные корабли и, потенциально, перекрыть жизненно важные морские пути.

Согласно 25-летнему предложению, которое военное правительство Судана представило российским чиновникам в октябре, Москва будет иметь право разместить до 300 военнослужащих и пришвартовать до четырех военных кораблей, включая атомные, в Порт-Судане или другом объекте в Красном море, еще не получившем название, заявили чиновники.

Кремль также получит информацию о прибыльных концессиях на добычу полезных ископаемых в Судане, третьем по величине производителе золота в Африке.

Из Порт-Судана Москва имела бы хорошее положение для контроля морских перевозок в и из Суэцкого канала, кратчайшего пути между Европой и Азией, через который осуществляется около 12% мировой торговли. В обмен на разрешение российским войскам использовать свою территорию, суданские чиновники хотят получить передовые российские зенитные системы и другое оружие по льготным ценам, поскольку страна ведет гражданскую войну с повстанческими Силами быстрой поддержки (RSF).

Суданский военный чиновник подтвердил журналистам, что Судану нужны новые поставки оружия, но заключение сделки с Россией может создать проблемы с США и Европейским Союзом. Правительство и вооруженные силы Судана не ответили на запросы о комментариях.

Перспектива размещения российской базы в Красном море беспокоит американские спецслужбы, которые годами конкурируют с Пекином и Москвой из-за их военных устремлений в Африке. Российские военно-морские силы сейчас ограничены нехваткой незамерзающих портов, где корабли могут пополнять запасы или ремонтироваться. База, например, в Ливии или на Красном море позволит российским судам находиться в Средиземном море и Индийском океане дольше, чем сейчас.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что российская база в Ливии или Порт-Судане может расширить возможности России по проектированию силы и позволит ей действовать безнаказанно.

Кроме того, есть и менее существенные преимущества глобального присутствия. База в Африке "укрепляет рычаги влияния России, придавая ей больший международный престиж и влияние", – заявил отставной генерал-майор Военно-воздушных сил Марк Хикс, который командовал подразделениями специальных операций США в Африке.

Российские войска и наемники разбросаны по всему континенту, от Экваториальной Гвинеи до Центральноафриканской Республики. Кремль, который не ответил на несколько запросов о комментариях для этой статьи, уже пять лет добивается постоянного доступа к Порт-Судану. Хикс сказал, что соглашение о базе "определенно полезно" для российского диктатора Владимира Путина.

В сентябре 2023 года сообщалось, что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали RSF, которое поддерживала террористическая группа Вагнера в Судане.

В марте 2025 года Вооруженные силы Судана заняли резиденцию президента в столице Хартум. Его почти два года удерживали боевики RSF.