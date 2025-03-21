Армия Судана отбила у повстанцев президентский дворец через два года после потери – фото

Возвращение дворца может стать переломным моментом в гражданской войне, продолжающейся почти два года

Республиканский дворец (Фото:@YousraElbagir)

В пятницу, 21 марта, Вооруженные силы Судана заняли резиденцию президента в столице Хартум, известной как Республиканский дворец. Около двух лет его удерживало военизированное формирование Силы быстрой поддержки (RSF). Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, возвращение дворца стало большой символической победой для армии Судана, потерявшей большую часть Хартума в пользу RSF в первые дни войны в апреле 2023 года.

Республиканский дворец (Фото: @thisisNOTghaida)

RSF имели преимущество в течение первых полутора лет войны при внешней поддержке со стороны иностранных спонсоров, включая террористическую группу Вагнер из России. В сентябре 2024 года проправительственные силы пошли в контрнаступление, постепенно вернув контроль над частью столицы и штатов.

Республиканский дворец расположен на южном берегу Голубого Нила и с момента основания в начале XIX века является символом власти Судана. Через два столетия он несколько раз разрушался и перестраивался. Сейчас президентский дворец также получил значительные повреждения.