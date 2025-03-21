Армия Судана отбила у повстанцев президентский дворец через два года после потери – фото
В пятницу, 21 марта, Вооруженные силы Судана заняли резиденцию президента в столице Хартум, известной как Республиканский дворец. Около двух лет его удерживало военизированное формирование Силы быстрой поддержки (RSF). Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, возвращение дворца стало большой символической победой для армии Судана, потерявшей большую часть Хартума в пользу RSF в первые дни войны в апреле 2023 года.
RSF имели преимущество в течение первых полутора лет войны при внешней поддержке со стороны иностранных спонсоров, включая террористическую группу Вагнер из России. В сентябре 2024 года проправительственные силы пошли в контрнаступление, постепенно вернув контроль над частью столицы и штатов.
Республиканский дворец расположен на южном берегу Голубого Нила и с момента основания в начале XIX века является символом власти Судана. Через два столетия он несколько раз разрушался и перестраивался. Сейчас президентский дворец также получил значительные повреждения.
- Бои в Хартуме начались 15 апреля 2023 года в результате разногласий между двумя генералами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало. Оба занимали высокие должности в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, который сверг многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.
- В результате RSF во главе с генералом Хамданом Дагало выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
- В сентябре украинские спецслужбы, вероятно, атаковали RSF, поддерживаемую террористической группой Вагнера, в Судане.