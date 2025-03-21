Армія Судану відбила у повстанців президентський палац через два роки після втрати – фото

Повернення палацу може стати переломним моментом у громадянській війні, що триває майже два роки

Республіканський палац (Фото:@YousraElbagir)

У п’ятницю, 21 березня, Збройні сили Судану зайняли резиденцію президента у столиці Хартум, відому як Республіканський палац. Майже два роки його утримувало воєнізоване формування Сили швидкої підтримки (RSF). Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, повернення палацу стало великою символічною перемогою для армії Судану, яка втратила більшу частину Хартума на користь RSF у перші дні війни у квітні 2023 року.

Республіканський палац (Фото: @thisisNOTghaida)

RSF мали перевагу протягом перших півтора року війни за зовнішньої підтримки з боку іноземних спонсорів, включно з терористичною групою Вагнер з Росії. У вересні 2024 року проурядові сили пішли в контрнаступ, поступово повернувши контроль над частиною столиці та штатів.

Республіканський палац розташований на південному березі Блакитного Нілу і зі свого заснування на початку ХІХ століття є символом влади Судану. За два століття він кілька разів руйнувався та перебудовувався. Наразі президентський палац теж зазнав значних ушкоджень.