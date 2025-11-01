Боевики захватили суданский Эль-Фашер: в городе происходят массовые казни гражданских

Судан (Иллюстративное фото: Marwan Mohamed/EPA)

Сотни гражданских людей в суданском городе Эль-Фашер были расстреляны после того, как населенный пункт перешел под контроль парамилитарных сил Rapid Support Forces (RSF). Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Сотни пациентов и персонала были убиты в больнице, невооруженные мужчины призывного возраста были расстреляны в упор, гражданские лица, которые пытались убежать, были лишены своих вещей. Боевики сами снимали значительную часть насилия.

Медиа пишет, что эти события напоминают знакомый и страшный сценарий. В 2023 году, во время захвата города Дженейна, члены RSF убили до 15 000 гражданских, преимущественно из неарабской этнической группы масалит. Боевики ходили от дома к дому, устраивая кровавую расправу.

В апреле этого года RSF убила более 1500 гражданских в лагере Замзам в течение 72 часов. Там проживало около 500 000 человек. Расследование газеты выявило свидетельства этнически мотивированных убийств, массовых расстрелов и масштабных похищений.

Оценки количества погибших с момента захвата Эль-Фашера 26 октября достигают тысяч. Настоящее количество пока неизвестно, пишет газета.

С тех пор как 18 месяцев назад силы RSF начали осаду города, неправительственные организации и другие наблюдатели за ходом войны предупреждали о надвигающейся кровавой бойне. Характер нападений сил RSF в начале войны, по их словам, означал, что вопрос был не в том, произойдет ли это, а в том, когда.

Гражданская война в Судане разразилась в апреле 2023 года, когда борьба за власть между вооруженными силами под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и RSF под предводительством генерала Мохамеда Хамдана Дагало переросла в открытые боевые действия в столице Хартуме.

В прошлом месяце США, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет согласовали "дорожную карту" для мира в Судане, включая трехмесячное гуманитарное перемирие, а затем постоянное прекращение огня. Ничего из этого не было выполнено, поскольку RSF удалось захватить Эль-Фашер.

В материале говорится, что некоторые эксперты заявили, что убийства в Эль-Фашери напоминают им о первых днях геноцида в Руанде. В 1994 году этнические экстремисты хуту убили более 800 000 человек, преимущественно представителей этнического меньшинства тутси, в течение примерно 100 дней.

Как и в случае с предыдущими массовыми убийствами, совершенными RSF, большинство доказательств убийств в этом городе получено от самих боевиков, которые снимают убийства на видео и публикуют ролики в интернете.

Эксперты утверждают, что они намеренно распространяют эти кадры в рамках психологической войны, чтобы продемонстрировать свою силу и запугать противников и будущих жертв.

На кадрах, снятых на инженерном факультете Университета Эль-Фашера, видно, как один из боевиков стреляет мужчине в спину с близкого расстояния. Десятки тел лежат на полу в лужах крови. Затем тот же боевик стреляет в другого мужчину, который лежит среди тел, подняв руку.

На нескольких видео, снятых боевиками в районе к северо-западу от города, видны десятки тел, лежащих на полу рядом с горящими машинами вдоль траншеи.

Спутниковые снимки подтвердили сообщения о массовых убийствах. Йельская гуманитарная исследовательская лаборатория проанализировала фото роддома от вторника, 28 октября, и обнаружила скопление предметов, соответствующих человеческим телам, и "красные пятна на земле", которые, вероятно, являются пятнами крови.

Лаборатория также обнаружила "доказательства, указывающие на массовые убийства" в бывшей детской больнице на востоке Эль-Фашера, которую RSF превратила в тюрьму.

Мирные жители, которым удалось выжить, также сообщали о казнях, совершенных силами RSF.

"Они убили шестерых раненых солдат и мирных жителей в их кроватях", – рассказала газете медсестра Наваль Халиль.

Отключение связи означает, что из Эль-Фашера напрямую поступает лишь ограниченная информация, как это было и в предыдущих захватах RSF. Судьба большинства из 260 000 человек, которые, по оценкам, все еще находились в городе на момент его захвата, неизвестна.

СПРАВКА Rapid Support Forces (RSF) – это парамилитарное формирование в Судане, созданное в 2013 году на основе бывших отрядов джанджавидов, которые действовали во время конфликта в Дарфуре. Сначала силы формально подчинялись армии Судана, но фактически действовали автономно, участвуя во внутренних операциях и войнах за влияние. В апреле 2023 года между RSF и регулярной армией вспыхнула гражданская война, которая продолжается и сейчас. Организацию обвиняют в массовых убийствах, этнических чистках и военных преступлениях в Дарфуре.