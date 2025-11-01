Бойовики захопили суданський Ель-Фашер: у місті відбуваються масові страти цивільних

Судан (Ілюстративне фото: Marwan Mohamed/EPA)

Сотні цивільних людей в суданському місті Ель-Фашер були розстріляні після того, як населений пункт перейшов під контроль парамілітарних сил Rapid Support Forces (RSF). Про це повідомила британська газета The Guardian.

Сотні пацієнтів та персоналу були вбиті в лікарні, неозброєні чоловіки призовного віку були розстріляні впритул, цивільні особи, які намагалися втекти, були позбавлені своїх речей. Бойовики самі фільмували значну частину насильства.

Медіа пише, що ці події нагадують знайомий і страшний сценарій. У 2023 році, під час захоплення міста Дженейна, члени RSF вбили до 15 000 цивільних, переважно з неарабської етнічної групи масаліт. Бойовики ходили від дому до дому, влаштовуючи криваву розправу.

У квітні цього року RSF убила понад 1500 цивільних у таборі Замзам протягом 72 годин. Там проживало близько 500 000 осіб. Розслідування газети виявило свідчення етнічно мотивованих убивств, масових розстрілів і масштабних викрадень.

Оцінки кількості загиблих з моменту захоплення Ель-Фашеру 26 жовтня сягають тисяч. Справжня кількість поки що невідома, пише газета.

З того часу, як 18 місяців тому сили RSF розпочали облогу міста, неурядові організації та інші спостерігачі за перебігом війни попереджали про криваву бійню, що насувається. Характер нападів сил RSF на початку війни, за їхніми словами, означав, що питання було не в тому, чи це станеться, а в тому, коли.

Громадянська війна в Судані вибухнула у квітні 2023 року, коли боротьба за владу між збройними силами під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана та RSF під проводом генерала Мохамеда Хамдана Дагало переросла у відкриті бойові дії в столиці Хартумі.

Минулого місяця США, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Єгипет погодили "дорожню карту" для миру в Судані, включаючи тримісячне гуманітарне перемир’я, а потім постійне припинення вогню. Нічого з цього не було виконано, оскільки RSF вдалося захопити Ель-Фашер.

У матеріалі йдеться, що деякі експерти заявили, що вбивства в Ель-Фашері нагадують їм про перші дні геноциду в Руанді. У 1994 році етнічні екстремісти хуту вбили понад 800 000 людей, переважно представників етнічної меншини тутсі, протягом приблизно 100 днів.

Як і у випадку з попередніми масовими вбивствами, скоєними RSF, більшість доказів убивств у цьому місті отримано від самих бойовиків, які знімають вбивства на відео та публікують ролики в інтернеті.

Експерти стверджують, що вони навмисно розповсюджують ці кадри в рамках психологічної війни, щоб продемонструвати свою силу та залякати супротивників і майбутніх жертв.

На кадрах, знятих на інженерному факультеті Університету Ель-Фашера, видно, як один із бойовиків стріляє чоловікові в спину зблизька. Десятки тіл лежать на підлозі у калюжах крові. Потім той самий бойовик стріляє в іншого чоловіка, який лежить серед тіл, піднявши руку.

На кількох відео, знятих бойовиками у районі на північний захід від міста, видно десятки тіл, що лежать на підлозі поряд з машинами, що горять уздовж траншеї.

Супутникові знімки підтвердили повідомлення про масові вбивства. Єльська гуманітарна дослідницька лабораторія проаналізувала фото пологового будинку від вівторка, 28 жовтня, і виявила скупчення предметів, відповідних людським тілам, і "червоні плями на землі", які, ймовірно, є плямами крові.

Лабораторія також виявила "докази, що вказують на масові вбивства" у колишній дитячій лікарні на сході Ель-Фашера, яку RSF перетворила на в’язницю.

Мирні жителі, яким вдалося вижити, також повідомляли про страти, скоєні силами RSF.

"Вони вбили шістьох поранених солдатів і мирних жителів у їх ліжках", – розповіла газеті медсестра Наваль Халіль.

Відключення зв'язку означає, що з Ель-Фашера безпосередньо надходить лише обмежена інформація, як це було й у попередніх захопленнях RSF. Доля більшості з 260 000 осіб, які, за оцінками, все ще перебували у місті на момент його захоплення, невідома.

ДОВІДКА Rapid Support Forces (RSF) – це парамілітарне формування в Судані, створене у 2013 році на основі колишніх загонів джанджавід, які діяли під час конфлікту в Дарфурі. Спочатку сили формально підпорядковувалися армії Судану, але фактично діяли автономно, беручи участь у внутрішніх операціях і війнах за вплив. У квітні 2023 року між RSF та регулярною армією спалахнула громадянська війна, що триває й нині. Організацію звинувачують у масових убивствах, етнічних чистках та воєнних злочинах у Дарфурі.