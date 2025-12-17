МИД призвал страны Африки остановить программы РФ, которые заманивают молодежь на войну
Украина призвала страны Африки принять меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь на войну против Украины. Об этом говорится в сообщении спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.
"Незаконная вербовка со стороны России в Африке попадает в заголовки новостей по всему континенту, от Кении до Ботсваны, и оборачивается против Москвы. То, что было обнаружено до сих пор, пожалуй, лишь верхушка айсберга", – написал Тихий.
Спикер МИД акцентировал, что Украина призывает все африканские медиа и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые привлекают молодежь по всему континенту к незаконной агрессивной войне против Украины.
Тихий добавил, что Россия значительно увеличивает количество стипендий для африканских студентов в следующем учебном году.
"Конечно, никто не должен быть настолько наивным, чтобы думать, что это связано с образованием", – констатировали в МИД.
В ведомстве убеждены, что для борьбы с вербовкой, осуществляемой правительством России, необходимы системные контрмеры, такие как официальные предупреждения граждан для повышения осведомленности, а также юридические действия для раскрытия и прекращения программ вербовки и привлечения виновных к ответственности.
- В ноябре правительство ЮАР сообщило, что 17 ее граждан застряли на Донбассе после того, как их обманом заставили воевать за Россию под предлогом выгодных трудовых контрактов.
- Впоследствии дочь экс-президента ЮАР подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила этих мужчин воевать за Россию.
- В декабре в ЮАР задержали пять граждан в рамках расследования фактов вербовки 17 мужчин на войну.
Комментарии (0)