МИД призвал страны Африки остановить программы РФ, которые заманивают молодежь на войну

Для борьбы с вербовкой африканцев на войну необходимы системные контрмеры, убежден Георгий Тихий

Африка (Иллюстративное фото: Kim Ludbrook/EPA)

Украина призвала страны Африки принять меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь на войну против Украины. Об этом говорится в сообщении спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

"Незаконная вербовка со стороны России в Африке попадает в заголовки новостей по всему континенту, от Кении до Ботсваны, и оборачивается против Москвы. То, что было обнаружено до сих пор, пожалуй, лишь верхушка айсберга", – написал Тихий.

Спикер МИД акцентировал, что Украина призывает все африканские медиа и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые привлекают молодежь по всему континенту к незаконной агрессивной войне против Украины.

Тихий добавил, что Россия значительно увеличивает количество стипендий для африканских студентов в следующем учебном году.

"Конечно, никто не должен быть настолько наивным, чтобы думать, что это связано с образованием", – констатировали в МИД.

В ведомстве убеждены, что для борьбы с вербовкой, осуществляемой правительством России, необходимы системные контрмеры, такие как официальные предупреждения граждан для повышения осведомленности, а также юридические действия для раскрытия и прекращения программ вербовки и привлечения виновных к ответственности.

В ноябре правительство ЮАР сообщило, что 17 ее граждан застряли на Донбассе после того, как их обманом заставили воевать за Россию под предлогом выгодных трудовых контрактов.

Впоследствии дочь экс-президента ЮАР подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила этих мужчин воевать за Россию.

В декабре в ЮАР задержали пять граждан в рамках расследования фактов вербовки 17 мужчин на войну.