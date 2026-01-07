Наприкінці 2025 року українським захисникам здався уродженець африканської країни Уганда. Він розповів, що росіяни заманили його обіцянкою роботи й разом з іншими співвітчизниками змусили підписати контракти, погрожуючи зброєю. Запис розмови з полоненим опублікувала 63 окрема механізована бригада, що входить до Третього армійського корпусу.

"З початком осені пілотам та піхоті 63 бригади вдавалося знешкоджувати темношкірих найманців РФ, які зі зброєю в руках рухалися в напрямку наших позицій. Жодних документів у них з собою не було, тож ідентифікувати "прибульців" не вдавалося", – розповіли військові.

Однак, додали захисники, просто перед Новим роком на один з блокпостів поблизу Лимана Донецької області "прибіг ледь живий, обмерзлий, африканець", який був без зброї та кричав по допомогу.

"Виявилося, що Річард з Уганди. Рятуючись від злидарства, він "купився" на російські обіцянки, взяв в банку колосальний кредит на авіаквитки до Росії, але там, замість роботи в супермаркеті, опинився перед вибором: підписати контракт або померти від пострілу в голову", – додали у повідомленні.

На відео полонений розповів, що його та ще трьох угандійців відвезли до Балашихи: "Ми заїхали і нам сказали, вибачте, хлопці, але тепер ви в російській армії. Ми сказали "ні-ні", ми не для того приїхали, але вони відповіли, що ворота заблоковані і виходу нема".

Річард зазначив: щоб змусити підписати документи, росіяни підвели до угандійців солдата з автоматом, який приставляв зброю до голови.