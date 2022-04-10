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Арестович: Бои в Мариуполе; русские пытаются скрыть потери флота; слава пограничникам видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 13:35
Алексей Арестович (Фото - скриншот из видео)
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В очередном комментарии к ситуации на фронте советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что воздушно-космические силы России теряют невероятно много техники.

"Такое впечатление, что у них в руководстве засели несколько наших шпионов, иначе такие потери трудно объяснить", – сказал он, напомнив также, что авиация остается одним из главных преимуществ российских оккупантов и потери в ней для агрессора наиболее ощутимы.

Арестович также обратил внимание на "интересный факт: боевые корабли РФ, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера". Он считает, что это делается для того, чтобы скрыть потери, которые несут россияне, и то, какие корабли из однотипной серии получили боевые повреждения. "Это означает, что мы бьем и их военно-морской флот", – сказал Арестович.

Он также особо выделил героизм пограничников, которые обычными заставами первыми встречали атакующие колонны россиян. По его словам, никто из них не отступил. "Кто-то  погиб, кто-то попал в плен. Мы обо всех помним, они – настоящие герои. Сейчас мы делаем все, чтобы вернуть тех, кто попал в плен", – заявил Арестович.

Он добавил, что сегодня в Мариуполе  один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой вместе с радиостанцией. Последнее, что он передал, было "Слава Украине!"

"Низкий поклон, слава и честь нашим пограничникам", – сказал Арестович.

Сергей Бережной
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Алексей Арестович
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