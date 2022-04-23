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Арестович: Оккупанты возобновили бомбардировки Азовстали и снова пытаются штурмовать видео

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 13:51
Алексей Арестович (Фото - скриншот из видео)
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Российские оккупанты возобновил бомбардировки позиций защитников Мариуполя в районе Азовстали и пытаются начать штурм, сообщил на очередном брифинге советник главы ОП Алексей Арестович.

Несмотря на сложную обстановку, защитники Азовстали держатся и даже проводят контр-вылазки, сказал он.

Сегодня сообщалось, что ВСУ выбили оккупантов из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района Харьковской области.

По сообщению пресс-службы штаба ООС, в течение 22 апреля уничтожены девять танков противника, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одна боевая бронированная машина, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Сергей Бережной
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мариуполь Алексей Арестович
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