Российские оккупанты возобновил бомбардировки позиций защитников Мариуполя в районе Азовстали и пытаются начать штурм, сообщил на очередном брифинге советник главы ОП Алексей Арестович.

Несмотря на сложную обстановку, защитники Азовстали держатся и даже проводят контр-вылазки, сказал он.

Сегодня сообщалось, что ВСУ выбили оккупантов из населенных пунктов Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района Харьковской области.

По сообщению пресс-службы штаба ООС, в течение 22 апреля уничтожены девять танков противника, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одна боевая бронированная машина, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Сергей Бережной

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