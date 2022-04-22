UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Донбассе отбито восемь атак оккупантов, уничтожено около 40 единиц техники – ООС

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 23:30
На Донбассе отбито восемь атак оккупантов, уничтожено около 40 единиц техники – ООС - Фото
Фото: ООС/Facebook

В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили восеть атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.  

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Украинские защитники уничтожили девять танков, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Орлан-10 оос ВСУ зона оос вражеская техника российские оккупанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 