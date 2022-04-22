На Донбассе отбито восемь атак оккупантов, уничтожено около 40 единиц техники – ООС

В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили восеть атак врага. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинские защитники уничтожили девять танков, три артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак российских оккупантов, сбили два самолета.

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Роман Брыль

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