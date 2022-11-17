Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в Instagram видеосюжет о создании граффити в Украине.

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Ранее Бэнкси подтвердил, что создал семь граффити в различных местах Украины, в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке.

29 марта 2022 года сообщалось, что картину Бэнкси продали на аукционе, чтобы отдать деньги киевской больнице Охматдет.

Сергій Бережний

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