Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия пользовался автомобилями одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации, контролировавшей "практически все вопросы экономической жизни Одессы". Об этом говорится в сюжете Bihus.Info. Арахамия в комментарии журналистам сказал, что "не видит проблемы" в этом.

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По данным источников Bihus.Info, 31 августа 2022 года Арахамия с супругой выехал из Украины на автомобиле Toyota бизнесмена Кауфмана. Вернулся в Украину он уже на Mercedes, который, по данным журналистов, оформлен на одну из фирм Кауфмана – на крупнейшего табачного дистрибьютора Украины "Тедис Украина". Этим Mercedes "слуга" пользовался еще несколько раз, утверждают журналисты.

Сам Арахамия сказал Bihus.Info, что знает одесского бизнесмена более 10 лет "на уровне личных отношений", а также общаются их жены.

Комментируя использование авто Кауфмана, Арахамия сказал, что он не может пересекать границу на собственном авто, потому что на нем тонированное стекло. Нардеп назвал это "бытовой ситуацией".

Отвечая на вопрос, не видит ли он конфликта интересов, так как у Кауфмана статус подозреваемого, Арахамия сказал: "А как я могу влиять? Это же НАБУ ведет дело. У нас нет никакого влияния, это независимый орган".

"Слуга" подчеркнул, что не скрывает того факта, что просил машину у Кауфмана, и "не видит в этом какой-либо большой проблемы".

"Если вы считаете, что в этом есть какая-то большая "зрада", давайте я не буду этого делать (пользоваться авто Кауфмана. – Ред.)", – сказал Арахамия.

Кауфман считается одним из организаторов схемы завладения аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Он находился под стражей с 7 сентября до конца октября.

26 октября ВАКС изменил меру пресечения Кауфману, уменьшив размер залога с 268,4 млн до 150 млн грн без содержания под стражей. Но 22 ноября апелляционная палата ВАКС снова увеличила залог – до 180 млн грн.

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