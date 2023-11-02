Нерухомість Медведчука та Марченко досі не конфіскована та охороняється – Bihus.Info

Активи екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко все ще не конфісковані та охороняються найманими працівниками. Йдеться про маєток Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва", розповідають журналісти Bihus.Info у своєму розслідувані.

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Маєток дружини Медведчука арештований, проте досі не конфіскований та не переданий у власність держави. Там також досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні. Від управління поліції охорони з фізичної безпеки у Києві журналісти дізналися, що її найняла фізична особа Сіропіл О. М.

Як виявили у Bihus.Info, найімовірніше йдеться про Олександра Миколайовича Сіропола — завгоспа Медведчука з його особистого маєтку.

Розслідувачі дійшли висновку, що попри блокування усіх активів Медведчука та Марченко, їм вдається оплачувати послуги поліції охорони за допомогою завгоспа.

SPA-готель "Бескид", що розташований в урочищі Йозефсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії "Укркапітал". Історично це фірма Медведчука, але він переписав її на Марченко.

За даними журналістів, цей актив також не конфіскований, хоча й знаходиться під тимчасовим управлінням державного агентства АРМА.

Місцева поліція охорони має договір спостереження за цим об’єктом — в готелі "Бескид" оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації.

Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія ТОВ "Файрікс Груп".

За словами журналістів, зовні ця фірма не веде до Медведчука, "але пояснити її бажання оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко".

Автор розслідування також звертає увагу, що договір із поліцією охорони в готелі "Бескид" укладено в липні 2022 року, ще до передачі готелю в управління АРМА. І це виключає, що її найняли управителі від держави.

Закарпатська дача Медведчука "Ведмежа діброва" у селі Жденієво усе ще належить фірмі "Спорт-Тур" подружжя. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована. І тут присутня поліція охорони, найнята в інтересах власника.

Як з’ясували журналісти, у серпні 2022 року закарпатська поліція охорони уклала договір із тією ж Файрікс груп, що й івано-франківська поліція охорони в готелі "Бескид".

Таким чином, підсумовують журналісти, "Медведчуку і Марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 році — за допомогою завгоспа Медведчука і ТОВ "Файрікс груп".

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