Недвижимость Медведчука и Марченко до сих пор не конфискована и охраняется – Bihus.Info

Активы экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко все еще не конфискованы и охраняются наемными работниками. Речь идет об особняке Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья дубрава", рассказывают журналисты Bihus.Info в своем расследовании.

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Особняк жены Медведчука арестован, однако до сих пор не конфискован и не передан в собственность государства. Там также до сих пор присутствует полиция охраны, предоставляющая услуги безопасности на платной основе. От управления полиции охраны по физической безопасности в Киеве журналисты узнали, что ее наняло физическое лицо Сиропол А. Н.

Как обнаружили в Bihus.Info, вероятнее всего речь идет об Александре Николаевиче Сирополе — завхозе Медведчука из его личного поместья.

Расследователи пришли к выводу, что несмотря на блокирование всех активов Медведчука и Марченко, им удается оплачивать услуги полиции охраны с помощью завхоза.

SPA-отель "Бескид", расположенный в урочище Йозефсталь в Ивано-Франковской области, до сих пор принадлежит компании "Укркапитал". Исторически это фирма Медведчука, но он переписал ее на Марченко.

По данным журналистов, этот актив также не конфискован, хотя находится под временным управлением государственного агентства АРМА.

У местной полиции охраны есть договор наблюдения за этим объектом — в гостинице "Бескид" оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации.

Полицию охраны в гостинице Медведчука наняла компания ООО "Файрикс Груп".

По словам журналистов, внешне эта фирма не ведет к Медведчуку, "но объяснить ее желание оплачивать охрану гостиницы Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко".

Автор расследования также обращает внимание, что договор с полицией охраны в отеле "Бескид" заключен в июле 2022 года, еще до передачи гостиницы в управление АРМА. И это не исключает, что ее наняли управители от государства.

Закарпатская дача Медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур" супругов. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована. И здесь присутствует полиция охраны, нанятая в интересах владельца.

Как выяснили журналисты, в августе 2022 года закарпатская полиция охраны заключила договор с той же Файрикс групп, что и ивано-франковская полиция охраны в гостинице "Бескид".

Таким образом, заключают журналисты, "Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 году — с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп".

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