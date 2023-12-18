Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія користувався автівками одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, якого НАБУ підозрює у створенні злочинної організації, що контролювала "практично всі питання економічного життя Одеси". Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info. Арахамія у коментарі журналістам сказав, що "не бачить проблеми" в цьому.

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За даними джерел Bihus.Info, 31 серпня 2022 року Арахамія із дружиною виїхав з України на авто Toyota бізнесмена Кауфмана. Повернувся до України він вже на Mercedes, який, за даними журналістів, оформлений на одну з фірм Кауфмана - найбільшого тютюнового дистриб'ютора України "Тедіс Україна". Цим Mercedes "слуга" користувався ще кілька разів, стверджують журналісти.

Сам Арахамія сказав Bihus.Info, що знає одеського бізнесмена понад 10 років "на рівні особистих відносин", а також спілкуються їхні дружини.

Коментуючи використання авто Кауфмана, Арахамія сказав, що він не може перетинати кордон на власному авто, бо на ньому тоноване скло. Нардеп назвав це "побутовою ситуацією".

Відповідаючи на запитання, чи не бачить він конфлікту інтересів, адже Кауфман має статус підозрюваного, Арахамія сказав: "А як я можу впливати? Це ж НАБУ веде справу. У нас немає жодного впливу, це незалежний орган".

"Слуга" наголосив, що не приховує того факту, що просив машину у Кауфмана, і "не бачить в цьому якоїсь великої проблеми".

"Якщо ви вважаєте, що в цьому є якась велика зрада, давайте я не буду цього робити (користуватись авто Кауфмана. – Ред.)", – сказав Арахамія.

Кауфмана вважають одним з організаторів схеми заволодіння аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Він перебував під вартою з 7 вересня до кінця жовтня.

26 жовтня ВАКС змінив запобіжний захід Кауфману, зменшивши розмір застави з 268,4 млн до 150 млн грн без тримання під вартою. Але 22 листопада апеляційна палата ВАКС знову збільшила заставу – до 180 млн грн.

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