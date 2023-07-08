Журналисты-расследователи из Bihus.Info заявили, что российская фирма Монблан, принадлежащая известному украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с террористами. В мае 2023 года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку горючего более чем на 800 000 рублей, говорится в расследовании.

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Отмечается, что фирма Монблан – это давний семейный бизнес Сергея Бубки. Украинская компания была создана в Донецке, занималась торговлей горючим. По данным украинского реестра юридических лиц, даже после оккупации части Донбасса компания не была закрыта, а, кроме самого Сергея Бубки, владельцами бизнеса числятся его родной брат Василий и мать Валентина.

После оккупации донецкая фирма сменила юридический адрес на подконтрольную Украине в то время Волноваху и продолжила участвовать в украинских тендерах, сообщают журналисты. В последний раз фирма засветилась в публичных торгах в 2018 году.

Однако, по данным журналистов, в начале 2023 года фирма Монблан появилась в российском реестре юридических лиц. Регистрация проходила после того, как в РФ был принят закон, что все компании на временно оккупированных территориях Украины должны привести документы в соответствие с законодательством РФ. В базах РФ адрес регистрации фирмы снова указан как Донецк, а владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат. Василий Бубка также считается директором этой компании.

В мае 2023 года фирма Монблан начала официально торговать с террористами, заявляют журналисты Bihus.Info. СМИ нашли на портале закупок РФ три контракта на поставку горючего для структур оккупантов. В частности, 4 мая компания заключила соглашение с "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на почти 100 000 рублей (сделка о 2000 литрах горючего).

26 мая, как утверждают журналисты, фирма "Монблан" продала 11 500 литров горючего почти на 669 000 рублей "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России".

30 мая – контракт на 63 000 рублей насчет продажи 1200 литров горючего "республиканскому казначейству ДНР".

Ранее появилось расследование Bihus о матери судьи Печерского райсуда Вовка, которая строит 4-этажную гостиницу на пляже в Одессе.

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