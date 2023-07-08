Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info заявили, що російська фірма Монблан, яка належить відомому українському легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 000 рублів, йдеться в розслідуванні.

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Зазначається, що фірма Монблан – це старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку, займалась торгівлею пальним. За даними українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу компанія не була закрита, а, окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значаться його рідний брат Василь та матір Валентина.

Після окупації донецька фірма змінила юридичну адресу на підконтрольну Україні на той час Волноваху і продовжила брати участь в українських тендерах, повідомляють журналісти. Востаннє фірма засвітилася у публічних торгах у 2018 році.

Однак, за даними журналістів, на початку 2023 року фірма Монблан з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація відбувалася після того, як у РФ ухвалили закон, що всі компанії на тимчасово окупованих територіях України мають увідповіднювати документи до законодавства РФ. В базах РФ адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 року фірма Монблан почала офіційно торгувати з терористами, заявляють журналісти Bihus.Info. ЗМІ знайшли на порталі закупівель РФ три контракти на постачання пального для структур окупантів. Зокрема, 4 травня компанія уклала угоду з "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на майже 100 000 рублів (угода щодо 2000 літрів пального).

26 травня, як стверджують журналісти, фірма Монблан продала 11 500 літрів пального на майже 669 000 рублів "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России".

30 травня – контракт на 63 000 рублів щодо продажу 1200 літрів пального "республиканскому казначейству ДНР".

Раніше з'явилось розслідування Bihus про маму судді Печерського райсуду Вовка, яка будує 4-поверховий готель на пляжі в Одесі.

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