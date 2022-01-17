Bihus.info: Семья замглавы СБУ владеет недвижимостью минимум на $930 000: видео

Журналисты Bihus.info провели расследование и выяснили, что семья заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Горбенко владеет недвижимостью на сумму минимум $930 000.

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Как сообщают журналисты, в 2021 году НАПК нашла в декларации Горбенко недостоверные сведения – не хватало немногим более 1,5 млн грн – он указал неверную стоимость задекларированного имущества: двух домов, двух земельных участков и автомобиля. В НАБУ не обнаружили в действиях Горбенко состава преступления – а именно прямого умысла для сокрытия стоимости имущества.

По информации журналистов, Горбенко с женой живут в частном секторе Киева на левом берегу Днепра в доме площадью 300 кв.м, минимальная рыночная стоимость которого составляет $250 000, или 7 млн грн.

Как сообщили в Bihus.info, это имущество записано на женой Горбенко Викторию, которая является совладелицей коммерческой компании, но в декларации сотрудника СБУ сказано, что она получает доход не от этого бизнеса, а от зарплаты в Укрэксимбанке: за 2020 год она заработала чуть больше 260 000 грн.

Как заявляют журналисты, 25-летний старший сын Горбенко имеет новую квартиру в Одессе площадью 66 кв.м, стоимость – от $100 000. Инвестировал в строительство в 2017 году, когда ему было чуть больше 20 лет и он работал оператором колл-центра в Укрэксимбанке и учился в университете. Последующие годы занимался бизнесом, связанным с автомобилями, в 2020-ом зарегистрировался как ФОП, и за все это время заработал немногим больше 300 000 грн.

Как выяснили журналисты, мама Горбенко владеет двухэтажным домом в селе Погребы под Киевом – 400 кв.м, участок 17 соток, минимальная рыночная стоимость – $350 000, или 10 млн грн.

По данным Bihus.info, она также владеет квартирой в центре Киева – на улице Заньковецкой. Квартира – 60 кв.м, стоимость минимум $200 000, или 5,5 млн грн. Также мама Горбенко купила два паркоместа на левом берегу в ЖК Кассиопея, которые стоят минимум $30 000, или около 1 млн грн.

Согласно декларациям мамы Горбенко, с 2012 по 2020 год она заработала почти 6,5 млн грн.

В целом, по данным Bihus.info, недвижимость обошлась семье Горбенко минимум в $930 000, и ориентировочно $150 000 за семейные автомобили.

В СБУ журналистам ответили, что с 2012 до 2019 года Горбенко не работал в СБУ, а занимался бизнесом и мог помогать детям, а также сделать сбережения.

Журналисты посмотрели декларацию Горбенко на 2019 год, за несколько месяцев до того, как тот вернулся в СБУ. Согласно декларации, за несколько месяцев 2019 года Горбенко заработал чуть больше 50 000 грн.

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Наталия Медведева

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