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Больше 16-ти. Число погибших в аварии бензовоза, микроавтобуса и автобуса возросло: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 03:23
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Количество людей, которые погибли в результате аварии на трассе Киев-Чоп, возросло. Ранее сообщалось о 16 жертвах. Об этом сообщает Нацполиция.

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ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и микроавтобуса произошло 3 мая около 19:20 недалеко от села Сытное Дубенского района Ровенской области.

Предварительно следственно-оперативная группа установила, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes с цистерной с горючим.

От удара бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan и съехал в кювет, где мгновение спустя взорвался. Огонь уничтожил также автобус и микроавтобус.

По предварительной информации, в салоне автобуса, который следовал по маршруту Харьков – Згожелец (Польша), находились 35 пассажиров, 11 из них доставлены в медицинские учреждения Радивилова и Дубна.

Два водителя автобуса погибли. Не выжил в аварии и водитель автомобиля Mercedes Vito. Водитель бензовоза в больнице.

"Точное количество погибших устанавливается. Ранее сообщалось о гибели 16 человек", – сообщили в полиции. Как отмечается, количество погибших возросло.

Наталия Медведева
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дтп
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