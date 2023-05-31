Российская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была обнаружена разведывательным дроном ВСУ и уничтожена артиллерией. Снятое дроном видео опубликовала 30 отдельная мехбригада имени князя Константина Острожского.
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Установка РЭБ оккупантов, задачей которой, среди прочего, является противодействие дронам, была обнаружена дроном-разведчиком, который передал ее точные координаты артиллеристам.
После нанесенного по установке удара станция оккупантов "больше не РЭБотает", написали военные.
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