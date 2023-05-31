UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Больше не РЭБотает": украинский дрон переиграл российскую станцию РЭБ – видео 30 ОМБр видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 15:26
Фото - скриншот из видео
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Российская станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была обнаружена разведывательным дроном ВСУ и уничтожена артиллерией. Снятое дроном видео опубликовала 30 отдельная мехбригада имени князя Константина Острожского.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Установка РЭБ оккупантов, задачей которой, среди прочего, является противодействие дронам, была обнаружена дроном-разведчиком, который передал ее точные координаты артиллеристам. 

После нанесенного по установке удара станция оккупантов "больше не РЭБотает", написали военные.

Смотрите также: Штурмовая группа 3 ОШБр зачистила окопы от россиян: два видео из Бахмутских окрестностей

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дронрэбаэроразведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 