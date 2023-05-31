Російська станція радіоелектронної боротьби (РЕБ) була виявлена розвідувальним дроном ЗСУ та знищена артилерією. Зняте дроном відео опублікувала 30 окрема мехбригада імені князя Костянтина Острозького.

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Установку РЕБ окупантів, завданням якої, серед іншого, є протидія дронам, було виявлено дроном-розвідником, який передав її точні координати артилеристам.

Після завданого по установці удару станція окупантів "більше не РЕБотає", написали військові.

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