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"Більше не РЕБотає": український дрон переграв російську станцію РЕБ – відео 30 ОМБр видео

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 15:26
Фото - скриншот з відео
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Російська станція радіоелектронної боротьби (РЕБ) була виявлена розвідувальним дроном ЗСУ та знищена артилерією. Зняте дроном відео опублікувала 30 окрема мехбригада імені князя Костянтина Острозького.

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Установку РЕБ окупантів, завданням якої, серед іншого, є протидія дронам, було виявлено дроном-розвідником, який передав її точні координати артилеристам.

Після завданого по установці удару станція окупантів "більше не РЕБотає", написали військові.

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Сергій Бережний
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