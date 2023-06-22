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Бойцы Сил спецопераций спасли раненых на поле боя пехотинцев: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 14:12
Скриншот с видео
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Бойцы Сил спецопераций во время выполнения боевой задачи спасли раненых побратимов из пехотных подразделений. ССО опубликовали соответствующее видео.

В Силах спецопераций рассказали, что при выполнении боевого задания группа подразделения вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны.

Во время боя несколько пехотинцев получили ранения. Операторы ССО предоставили им первую помощь и эвакуировали в безопасную зону.

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Вадим Ребрина
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