Бойцы Сил спецопераций во время выполнения боевой задачи спасли раненых побратимов из пехотных подразделений. ССО опубликовали соответствующее видео.

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В Силах спецопераций рассказали, что при выполнении боевого задания группа подразделения вступила в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны.

Во время боя несколько пехотинцев получили ранения. Операторы ССО предоставили им первую помощь и эвакуировали в безопасную зону.

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