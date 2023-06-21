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Бойцы ВСУ без единого выстрела при помощи хитрости взяли в плен трех россиян – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 21:09
Бойцы ВСУ без единого выстрела при помощи хитрости взяли в плен трех россиян – видео - Фото
Скриншот с видео

Украинские разведчики из 225 батальона 127 бригады терробороны под Бахмутом взяли в плен трех оккупантов без единого выстрела. Бойцы сделали так, что россиянин сам привел в плен двух своих. Видео опубликовало hromadske.

Запись этого момента сделал командир батальона Олег "Сирко".

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Вадим Ребрина
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разведкабахмуттероборона
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