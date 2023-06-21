Бойцы ВСУ без единого выстрела при помощи хитрости взяли в плен трех россиян – видео

Украинские разведчики из 225 батальона 127 бригады терробороны под Бахмутом взяли в плен трех оккупантов без единого выстрела. Бойцы сделали так, что россиянин сам привел в плен двух своих. Видео опубликовало hromadske.

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Запись этого момента сделал командир батальона Олег "Сирко".

"Зрозумів уже, куди потрапив?" — бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони взяли росіян у полон на північ від Бахмута. Відео цього моменту зняв командир батальйону Олег "Сірко".



Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Дорогою розвідники… pic.twitter.com/hqON52n4go — hromadske (@HromadskeUA) June 21, 2023

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