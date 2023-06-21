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Українські бійці без жодного пострілу хитрощами полонили трьох окупантів – відео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 21:09
Українські бійці без жодного пострілу хитрощами полонили трьох окупантів – відео - Фото
Скриншот з відео

Українські розвідники з 225 батальйону 127 бригади тероборони під Бахмутом взяли в полон трьох окупантів без жодного пострілу. Бійці зробили так, що росіянин сам привів у полон двох своїх. Відео опублікувало hromadske.

Запис цього моменту зробив командир батальйону Олег "Сірко".

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Вадим Ребрина
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