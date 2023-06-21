Українські бійці без жодного пострілу хитрощами полонили трьох окупантів – відео

Українські розвідники з 225 батальйону 127 бригади тероборони під Бахмутом взяли в полон трьох окупантів без жодного пострілу. Бійці зробили так, що росіянин сам привів у полон двох своїх. Відео опублікувало hromadske.

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Запис цього моменту зробив командир батальйону Олег "Сірко".

"Зрозумів уже, куди потрапив?" — бійці 225 батальйону 127 бригади Тероборони взяли росіян у полон на півночі від Бахмута. Відео цього моменту зняв командир батальйону Олег "Сірко".



Полонених взяли без бою під час виходу розвідки батальйону на позиції росіян. Дорогою розвідники… pic.twitter.com/hqON52n4go — hromadske (@HromadskeUA) June 21, 2023

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