Бійці Сил спецоперацій під час виконання бойового завдання врятували поранених побратимів з піхотних підрозділів. ССО опублікували відповідне відео.
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У Силах спецоперацій розповіли, що під час виконання бойового завдання група підрозділу вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували й бійці одного із піхотних підрозділів Сил оборони.
Під час бою декілька піхотинців дістали поранення. Оператори ССО надали їм першу допомогу та евакуювали у безпечну зону.
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