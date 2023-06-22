Бійці Сил спецоперацій під час виконання бойового завдання врятували поранених побратимів з піхотних підрозділів. ССО опублікували відповідне відео.

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У Силах спецоперацій розповіли, що під час виконання бойового завдання група підрозділу вступила у вогневий контакт із ворогом. На тій самій ділянці в цей час також перебували й бійці одного із піхотних підрозділів Сил оборони.

Під час бою декілька піхотинців дістали поранення. Оператори ССО надали їм першу допомогу та евакуювали у безпечну зону.

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