Первый медицинский батальон с помощью наземного роботизированного комплекса эвакуировал с пехотной позиции раненого украинского воина. По дороге на НРК тоже напал дрон, однако раненого спасла "бронекапсула". Военные опубликовали видео.

Отмечается, что защитник пострадал от сброса с дрона на пехотной позиции и не мог передвигаться самостоятельно. Поскольку путь к нему лежал через опасную зону под контролем врага, для эвакуации использовали НРК.

Когда раненого уже загрузили, за машиной начал охотиться вражеский дрон. Было принято решение максимально быстро продолжать движение, однако через четыре километра FPV-дрон таки попал в робота.

Защитник выжил и не получил ни одной новой травмы, поскольку находился внутри бронекапсулы.

"Звука FPV не было слышно вообще. Я просто ехал, ехал, ехал, и тут взрыв. Я уже потом понял, что по мне прилетело, и думаю: "Ну все, приехал". НРК остановился, но не заглох, у него еще мотор работал. Хорошо, что потом ребята подбежали и вытащили. Я лежу там, слышу, что кто-то идет. Голоса. И начинаю кричать, что я живой. Меня открывают, вытаскивают ребята, и мы пошли в блиндаж", – рассказал раненый.

Роботу пришлось проехать 58 километров туда и обратно. Операция длилась 3 часа 25 минут. Сейчас пострадавший продолжает лечение на следующем этапе, а поврежденный НРК удалось эвакуировать.

