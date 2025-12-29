Перший медичний батальйон за допомогою наземного роботизованого комплексу евакуював з піхотної позиції пораненого українського воїна. Дорогою на НРК теж вполював дрон, проте пораненого врятувала "бронекапсула". Військові опублікували відео.

Зазначається, що захисник постраждав від скиду з дрона на піхотній позиції і не міг пересуватися самостійно. Оскільки шлях до нього лежав через небезпечну зону під контролем ворога, для евакуації використали НРК.

Коли пораненого вже завантажили, за машиною почав полювати ворожий дрон. Було прийнято рішення максимально швидко продовжувати рух, однак через чотири кілометри FPV-дрон таки влучив у робота.

Захисник вижив і не отримав жодної нової травми, оскільки перебував всередині бронекапсули.

"Звуку FPV не було чути взагалі. Я просто їхав, їхав, їхав, і тут вибух. Я вже потім зрозумів, що по мені прилетіло, та й думаю: "Ну все, приїхав". НРК зупинився, але не заглох, в нього ще мотор працював. Добре, що потім хлопці підбігли та витягнули. Я лежу там, чую, що хтось іде. Голоси. І починаю кричати, що я живий. Мене відкривають, витягують хлопці, і ми пішли до бліндажа", – розповів поранений.

Роботу довелося проїхати 58 кілометрів туди й назад. Операція тривала 3 години 25 хвилин. Нині постраждалий продовжує лікування на наступному етапі, а пошкоджений НРК вдалось евакуювати.

