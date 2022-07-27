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Будем освобождать Украину, пока не выйдем на законные границы – видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 23:02
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать все способы, включая военный, для освобождения своей территории от российских захватчиков. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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Он заверил, что Антоновский мост и другие переправы в Херсонской области будут восстановлены. Сейчас Украина делает все, чтобы у оккупантов "не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле".

"Какие бы у них ни были планы – мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", – сказал Зеленский.

  • Ранее сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, которые обстреливают украинскую территорию.
  • Вместе с тем Данилов "осторожен" в оценках сроков контрнаступления украинских военнослужащих, так как российские оккупанты сейчас стягивают максимальное количество дополнительных сил на юг.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Антоновский мост
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