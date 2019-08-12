Член ОБСЕ желал смерти "укропне", в миссии "приняли меры": видео

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщила преc-служба СММ ОБСЕ.

"Относительно заявлений об одном из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Радио Свобода спрашивало, какими будут дальнейшие действия СММ ОБСЕ в этом члена миссии и нарушают его действия правила организации.

9 августа телеканал 1+1 обнародовал материал о члене СММ ОБСЕ, гражданине России Николая Алексеева. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил в Донбассе.

Радио Свобода также ожидает ответ СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.

11 августа сообщалось, что получить псевдопаспорт террористов в Луганске проще , чем, например, в захваченном гибридными войсками РФ Донецке.

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