Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция

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На НСК Олимпийском вот-вот должны начаться дебаты кандидатов в президенты

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На НСК Олимпийский в Киеве с минуты на минуту должны начаться дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Текстовую трансляцию и новости от корреспондентов LIGA.net читайте тут.

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Порошенко уже прибыл на стадион.

Как сообщил ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания дебаты на Cуспильном и на стадионе НСК Олимпийский будут иметь открытый сигнал, поэтому его могут принять все телевизионные каналы.

Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, трансляция, олимпийский
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