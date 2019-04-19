Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция

На НСК Олимпийский в Киеве с минуты на минуту должны начаться дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Порошенко уже прибыл на стадион.

Как сообщил ранее глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания дебаты на Cуспильном и на стадионе НСК Олимпийский будут иметь открытый сигнал, поэтому его могут принять все телевизионные каналы.

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