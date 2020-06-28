Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: видео

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что с уважения к Конституции начинается гражданское общество

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Обращение опубликовано пресс-службой президента.

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Зеленский отметил, что с уважения к Конституции начинается гражданское общество, а с уважения к правам каждого "начинается страна, которую уважает каждый".

"И особенно сегодня, не только в День Конституции, а и в День молодежи, мы должны пообещать себе, что передадим следующему поколению новую страну. Страну не агрессии и ненависти, а взаимного уважения, свободы и равенства", - заявил президент.

  • Вчера Зеленский подписал указ о награждении ко Дню Конституции государственными наградами нескольких десятков человек.

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Теги: Владимир Зеленский, день конституции
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