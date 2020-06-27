Зеленский наградил Тину Кароль и Ирину Билык, Потап - заслуженный артист

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград ко Дню Конституции.

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Орденом Ярослава Мудрого III степени награжден ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобал.

Орденом Ярослава Мудрого IV степени награждены вице-президент Национального олимпийского комитета Валерий Борзов и певец Василь Зинкевич.

Орденом Ярослава Мудрого V степени награждены восемь человек, среди них - гендиректор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко и глава Госслужбы финмониторинга Игорь Черкасский.

Орденом За заслуги I степени награждены также восемь человек, в том числе посмертно - умершая несколько дней назад главный продюсер ТСН Елена Несмиян.

Орденом За мужество III степени награжден погибший 19 июня при задержании подозреваемого днепровский полицейский Дарвин Потуданский.

Среди других награжденных - телеведущие Мария Ефросинина (орден За заслуги III степени) и Алла Мазур (орден княгини Ольги II степени), певицы Ирина Билык и Тина Кароль (ордена княгини Ольги III степени).

Певец Потап (Алексей Потапенко) получил звание "Заслуженный артист Украины".

Полный список награжденных читайте в тексте указа.

5 декабря 2019 года Зеленский наградил орденами 25 волонтеров, среди них - шоумен Сергей Притула.