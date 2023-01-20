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День Рамштайна: не все удалось, но мы однозначно стали сильнее – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 20:48
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)
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За поставку современных танков еще предстоит побороться, но даже без этого на Рамштайн Украине удалось добиться очень многого. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский

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Сегодня был "день Рамштайна" и оборонных новостей для Украины, сказал президент.

Он пояснил, что не обо всем, о чем шли переговоры в рамках Рамштайн, можно публично объявлять. "Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но вообще можно подытожить, что сегодняшний Рамштайн укрепит нашу устойчивость", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем все более очевидной безальтернативность того, что решение по танкам должно быть принято".

Зеленский также перечислил направления помощи союзников, по которым есть существенные сдвиги. 

"Есть хорошие результаты по бронетехнике – добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительные результаты по ракетам для реактивных систем и для наших зенитчиков".

Президент также выразил благодарность всем странам и политикам, которые помогают Украине в борьбе с российской агрессией.

Отдельно он упомянул, что сегодня – день памяти защитников Донецкого аэропорта.

"Это было одно из самых трудных и принципиальных сражений для Украины.
Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную твердость. То, что уберегло Украину, то, что проявляет наш стальной дух в небывалой стойкости и храбрости украинцев на поле боя", – сказал Зеленский.

"Я благодарю каждого, кто тогда выдержал. Я благодарю всех, кто тогда помогал", – сказал президент.

  • В ночь на 20 января 2023 года президент США Джо Байден объявил о пакете помощи ВСУ на $2,5 млрд: в него войдут БМП Bradley, другое оборудование и боеприпасы.

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский военная помощь видеообращение рамштайн
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